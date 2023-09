Riapre dopo i lunghi lavori di ristrutturazione il Teatro Rossini di Pesaro

PESARO - Riapre il Teatro Rossini . Il sipario si alza, la magia pervade gli ambienti: benvenuti nel teatro di Pesaro che, dopo i lunghi lavori di restauro (anche per via di alcune crepe provocate dalle ultime scosse di terremoto), torna in tutto il suo splendore. Il sisma, infatti, aveva ulteriormente complicato i lavori programmati di manutenzione su un teatro che, è bene ricordarlo, ha più di 200 anni. Stasera, 29 settembre 2023, è stato effettuato il tour di presentazione al suo interno.