Precipita con il parapendio Uomo di 40 anni in condizioni serie

CALDAROLA - Momenti da incubo quelli vissuti oggi a Caldarola dove un uomo di 40 anni di Foligno è precipitato col parapendio nella zona di Pievefavera di Caldarola. Per cause ancora in fase di accertamento l'uomo ha perso il controllo e si è schiantato da un'altezza poco superiore di tre metri. Il quarantenne è stato soccorso e stabilizzato rimanendo comunque sempre cosciente dai sanitari del 118 è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso ma non sembra correre pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.