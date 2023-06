MONTECOSARO Nuova avventura per Lorenzo Baccifava, ciclista di Montecosaro Scalo. Dopo aver compiuto imprese in solitaria in bicicletta, tra cui le celebri avventure a Tokio, Lisbona e Capo Nord, Baccifava sta ora partecipando, come unico italiano, alla gara di bikepacking Ascend Armenia.

La competizione, della durata di otto giorni, si estende per oltre 1.100 chilometri attraverso i luoghi più remoti delle montagne armene, con un dislivello totale di oltre 20.000 metri. Ascend Armenia è una gara di ciclismo estremo che richiama partecipanti provenienti da tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Belgio, Australia e Cuba. La gara si sviluppa tra immensi pascoli, vulcani, fiumi e laghi, attraversando ogni tipo di terreno. Questa sfida è tanto ardua quanto meravigliosa, mettendo alla prova le abilità e la resistenza dei partecipanti. Lorenzo Baccifava, con la sua passione per l’avventura e la sua determinazione, ha scelto di affrontare questa sfida unica nel suo genere. La sua esperienza nelle imprese in solitaria in bicicletta e la sua capacità di superare gli ostacoli lo rendono un ciclista di riferimento nel suo campo. Per rimanere connessi con le avventure di Lorenzo Baccifava in Ascend Armenia, è possibile seguire il suo profilo Instagram, dove condivide foto, video e storie del suo percorso in questa straordinaria competizione. I suoi fan avranno l’opportunità di vivere da vicino questa esperienza e di essere ispirati dalle sue imprese.