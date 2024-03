Attentato con granate a Erevan: feriti nella capitale dell'Armenia, sospetti sulla Fratellanza dei reduci della guerra in Karabakh Video

Attentato nella capitale dell'Armenia: un ordigno è esploso all'interno della stazione di polizia di Nor-Nork, quartiere di quasi 150mila abitanti della zona nord est di Erevan. Lo riporta il media armeno Armlur spiegando che la deflagrazione avrebbe provocato feriti.

Secondo il ministero dell'Interno armeno, citato dall'agenzia russa Ria Novosti, l'attacco è stato compiuto da tre persone, due delle quali sono rimaste ferite per l'esplosione di una granata che portavano con sé. Una persona in possesso di un'altra granata è ancora barricata nell'edificio.

Secondo altre fonti uomini armati hanno fatto irruzione nella stazione. Lo riferiscono fonti della polizia locale citate dalla Tass, riferendo che si sono sentiti boati di esplosioni e di colpi d'arma da fuoco provenire dall'interno.

Sui social si legge che l'attentato è stato messo in atto dalla Fratellanza dei soldati reduci della seconda guerra del del Karabakh. Il Ministero degli Interni armeno ha annunciato che l'attacco è stato compiuto da tre persone: due le persone ferite a causa dell'esplosione.

🇦🇲 In Yerevan, 3 people broke into the police station and used grenades.



Locals write that the grenade was detonated by "members of the Combat Brotherhood." According to preliminary data, there are wounded. pic.twitter.com/LXioyMpagP