TOLENTINO Altra bomba d’acqua nel maceratese. Questa volta, a finire nella morsa del maltempo, è stata Tolentino. La pioggia ha iniziato a cadere intorno alle 15.30 e, nel giro di un’ora, l’acqua caduta è stata talmente tanta da invadere strade e garage. Ha esondato pure il fosso Troiano tanto che una famiglia di quattro persone, nella zona ex Conce, è stata evacuata. Per loro il Comune ha trovato una sistemazione temporanea in hotel: nella loro casa ci sono 20 centimetri di acqua. Un vero e proprio inferno quello che hanno vissuto i tolentinati. Tanti i danni causati dal violento nubifragio. Il sindaco Mauro Sclavi ha monitorato l situazione per verificare i danni dopo l’acquazzone che si sono verificati nel territorio comunale.

Le criticità

Ci sono stati diversi allagamenti causati dalla tanta acqua caduta nel giro di un’ora. Allagamenti nei sottopassi ferroviari: in quello vicino alla rotonda in viale della Repubblica e Vittorio Veneto un camion è rimasto bloccato per la tanta acqua che ha invaso la strada arrivata fino a coprire le ruote del mezzo. Allagamenti si sono verificati in via XXX Giugno vicino alle Fonti di San Giovanni, nella strada che conduce al cimitero in via del Carmelo dove si è creato un vero e proprio fiume che ha portato via i cassonetti. La fognatura in pressione ha aperto un pozzetto dove l’acqua usciva che sembrava una fontana.

I garage

L’acqua è entrata in diversi garage delle abitazioni che si trovano lungo quel tratto viario. Allagamenti anche in via Vaglie, in viale Trento e Trieste, in via San Catervo, in viale Cappuccini e in diverse zone rurali. I vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, ma anche dalla caserma di Macerata, sono dovuti intervenire per liberare dall’acqua diversi garage in via Lucentini, Bezzecca, Rutiloni, ex Conce e in altre zone della città. Allagamenti anche in alcuni locali delle Terme Santa Lucia di Tolentino. Allagato il ponte di Mancinella, diventato a un certo punto impraticabile alle auto. È stata chiusa la corta per contrada Bura. Diversi gli straripamenti dei fossi che hanno rigettato nel centro abitato acqua e fango. Problemi in via Portanova per la fanghiglia di un fosso che ha tracimato, nel tratto viario da viale Buozzi verso Le Grazie per uno smottamento. Frana sulla strada tra Tolentino e Santa Lucia e nella zona tra San Giuseppe verso il cimitero. Diverse le strade chiuse a causa dell’acqua e del fango. Melma lungo la provinciale Murat vicino all’Arena come anche in contrada Rambona. Problemi sono stati riscontarti praticamente su tutto il territorio comunale con smottamenti, frane, allagamenti, automobilisti in difficoltà. «I danni - spiega il sindaco Mauro Sclavi - sono in tutta la città. C’è stata una bomba d’acqua inattesa, anomala, concentrata su Tolentino e siamo intervenuti tempestivamente. Ringrazio quanti si sono impegnati e hanno collaborato in questa emergenza. Un ringraziamento va anche ai cittadini che si sono dimostrati pronti al bisogno. Ora dobbiamo contare i danni. Chi ha riscontrato problemi nelle proprie abitazioni può comunicarlo al Comune».