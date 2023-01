Maltempo, nuova allerta gialla nelle Marche: vento e neve da 800 metri

Allerta gialla di criticità idrogeologica e idraulica in quasi tutte le Marche. Resterà valida fino alle ore 14 di mercoledì 18 gennaio. L'allarme è esteso su tutta la regione dove, anche per la giornata di domani, sono attese forti e prolungate precipitazioni e forti raffiche di vento sulla dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 gennaio 2023

Per la giornata di domani i cielo, su tutta la regione marche, sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso. Precipitazioni sparse nelle zone interne, anche a carattere di rovescio, isolate altrove. Limite delle nevicate attorno agli 800-900 metri. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti moderati sud-occidentali, forti nelle zone montane, in graduale indebolimento nel corso del pomeriggio. Mare mosso