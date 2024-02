Sesso, crolla l’uso del preservativo tra i giovani. E aumentano le prime volte a 11 anni

Sono sempre meno i giovani che usano il preservativo. Un dato allarmente, quello che emerge dall'annuale Osservatorio “Giovani e sessualità” redatto da Durex, il brand di anticoncezionali: solo il 43% dei 15mila ragazzi tra gli 11 e i 24 anni intervistati dichiara di usare il preservativo regolarmente, contro il 57% del 2019. Sempre più giovanissimi,poi, fanno la loro prima volta nella fascia tra gli 11 e i 13 anni (dal 3% del 2019 al 12% del 2023), anche se il 53%, il 10% in più rispetto alla media, si protegge.

Per il 28% degli intervistati utilizzare il preservativo interrompe il momento di intimità, mentre per il 21% la colpa sta nella difficoltà di parlarne. Ma quello che emerge, oltre ai numeri, è come i ragazzi vivono il sesso: non un momento fatto di responsabilità e rispetto reciproco, ma una mera performance personale.

«Sappiamo che i nostri giovani scelgono di correre il rischio e che non usano il preservativo per l’imbarazzo nell’indossarlo oppure per la vergogna nel chiederlo», ha dichiarato Paolo Zotti, Amministratore Delegato di Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., che commercializza il brand Durex in Italia. «Per questo motivo dobbiamo parlare con loro e coinvolgerli, per aiutarli a comprendere che il preservativo è un atto di responsabilità e rispetto verso sé stessi e gli altri, oltre che un momento di condivisione e intimità».

Da qui l'iniziativa del brand «Funziona in Due»: un invito a tutti, e in particolare ai giovani, a utilizzare il preservativo come strumento di responsabilità tra i partner, espressione di una cultura basata sul dialogo, il consenso e il rispetto verso se stessi e gli altri. Inoltre nei mesi scorsi Durex ha presentato il primo programma in Italia dedicato all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

L’attività, svolta a Milano in collaborazione con l’Associazione ALA Milano Onlus e con il Patrocinio del Comune di Milano, è iniziata ad ottobre con l’obiettivo di coinvolgere 23.000 studenti delle scuole superiori della città, con il supporto di esperti educatori/educatrici, psicologi/psicologhe e sessuologi/sessuologhe.