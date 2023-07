Le alici di San Benedetto, le fave di Fratterosa, il pecorino dei Sibillini: tutta la regione sulle “Pizze di Marca”

Non si trovano le Alici del Cantabrico sulle Pizze di Marca , ma quelle di San Benedetto sì. Il pecorino è dei Sibillini, la cipolla quella rossa e piatta di Pedaso. La fava viene da una località in provincia di Ascoli Piceno che porta la sua specialità nel toponimo: Favalanciata. Ma c'è anche quella di Fratterosa, in provincia di Pesaro-Urbino. Tutte queste eccellenze compongono le farciture delle pizze preparate dai cuochi di tutte le Marche nell'ambito del progetto della Camera di Commercio nato tredici anni fa quando l'Ente non era ancora unificato, a Pesaro, e si parlava allora di Pizze delle Terre di Rossini e Raffaello.