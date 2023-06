Brillantini per oversize e nero per le più esili, sempre con un paio di shorts. Ecco gli outfit alla moda per l'estate

L’unica regola è che non ci sono regole: oggi non è più la moda che disegna i corpi ma i corpi che disegnano la moda: ne è convinta Ornella Massaccesi, da più di 40 anni indiscussa signora dei costumi con i suoi due negozi stagionali “Top moda Conero” a Numana e Sirolo. A lei in avvio di stagione balneare si affidano le marchigiane per un consiglio su cosa indossare per essere belle, attraenti e soprattutto per guardarsi allo specchio con soddisfazione.



I consigli



Sono finiti gli Anni Ottanta quando l’obiettivo era magari minimizzare i difetti con la mamma taglia 50 che sceglieva il nero “perché sfina”. O i mitici Novanta con i push up trainati da Sabrina Salerno. «Oggi - spiega Massaccesi - è la donna che comanda: può scegliere anche perché ogni brand fa storia a sé e magari l’uno in contraddizione con l’altro. Ecco allora che anche le oversize indosseranno questa estate un costume brillantinato brasiliano senza remore o chi ha il corpo esile colori scuri». L’obiettivo, d’altra parte è divertirsi, giocare con un mix and match di stili, colori e anche prezzi. «Si va dai 70 ai 500 euro - aggiunge Massaccesi - ma ribadisco senza schemi e soprattutto secondo il proprio gusto. Tante paillettes, per chi ha voglia di brillare; di cotone provenienti da coltivazioni bio per chi è attento al futuro del pianeta e all’ecologia; lurex o strass». Ma chi ama trascorrere la giornata al mare non è attenta solo ai pezzi da sfoggiare sulla spiaggia.

Della collezione fanno parte anche i copricostumi o, come li chiama la Massaccesi “i dopocostumi”.

«Eh sì - dice - perché la giornata è lunga e per un aperitivo si possono mettere abitini che fanno parure con il costume oppure cambiarsi totalmente. Un accessorio che si impone è lo short sempre declinato però come abbiamo detto: cortissimo e sfrangiato o lungo fino a diventare un bermuda dipende molto dall’uso che se ne deve fare. Chi, infatti, arriva in motorino in bicicletta sceglierà questo capo mentre chi ha la fortuna di scendere dalla camera di un hotel direttamente sulla spiaggia preferirà il classico pareo». Anche in questo caso, insomma i marchi più famosi e quelli alla portata di un maggior numero di tasche hanno creato una vasta gamma di prodotti adatti per far sentire bella ogni donna. «Io poi - scherza Massaccesi - ho anche ragazze che arrivano qui perché gliel’ha consigliato la nonna, magari mia storica cliente: mi piace poter aiutare a scegliere i capi che rendono felici le donne».



La rafia



Infine per chi vuole osare c’è pure da scegliere. Borse, ad esempio di rafia o di tessuto che vanno tantissimo. E ancora val la pena scordarsi le infradito: a due passi dall’acqua si può arrivare direttamente con le ciabattine di ciniglia e magari sostituirle con quelle di plastica non appena si decida di arrampicarsi sugli scogli. Insomma, la stagione sulla costa marchigiana è iniziata e a ognuno il suo costume: si parte.