Rubato il camion coi costumi di scena: rinviato lo spettacolo di danza

PESARO – Rubato il camion con i costumi di scena, rinviato lo spettacolo teatrale previsto per domenica al “Rossini” di Pesaro.Lo spettacolo Tutu di Chicos Mambo, previsto domenica 17 febbraio al Teatro Rossini di Pesaro per la stagione di danza realizzata dal Comune di Pesaro e dall’Amat, non avrà luogo a causa del furto a Milano del furgone della compagnia con gli oggetti di scena e gli oltre ottanta costumi, indispensabili per la realizzazione dello spettacolo.La compagnia ha già dato mandato ad un atelier di Parigi di ripartire con la produzione e lo spettacolo sarà in scena al Teatro Rossini in tutta la sua meraviglia domenica 31 marzo (ore 21).Biglietti e abbonamenti già acquistati rimangono validi per la nuova data.