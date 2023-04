Grotte di Frasassi, Valadier e altre gemme: la carica degli 11mila. Boom di visitatori per la Pasqua

GENGA- Debutto fortunato per l'ingresso a pagamento al Tempio del Valadier, nonostante lo scetticismo di alcuni residenti dei Comuni limitrofi. Solo nel weekend di Pasqua ben 11mila visitatori sono stati a Genga e hanno acquistato il biglietto per accedere alla Grotte di Frasassi e al Santuario di Frasassi, noto anche come Tempio di Valadier, grazie alla navetta dal parcheggio della Biglietteria.

LEGGI ANCHE: Sorpresa al Tempio del Valadier a Genga: ora per entrare si paga un ticket

Turisti anche a Fabriano

Turisti anche a Fabriano dove c'era la possibilità di acquistare anche un biglietto unico per vedere più attrazioni: 360 persone hanno scelto di visitare la Pinacoteca Molajoli; 1.300 turisti, invece, hanno visto il Museo della Carta e della Filigrana dove stati effettuati più di cinque laboratori al giorno con buona affluenza di famiglie, turisti singoli, sia italiani che stranieri.