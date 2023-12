Ferragnez, l'effetto boomerang della (finta) beneficenza: dal pandoro Balocco alla festa nel supermercato. Sui social escono nuovi video

Ferragnez e beneficenza, «questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai». Le azioni caritatevoli in favore dei «meno fortunati» di Chiara Ferragni e Fedez sembrano ora rivoltarglisi contro. Mentre la coppia d'oro, dopo il mea culpa della Ferragni e le difese del marito, è sparita nuovamente dai social, le polemiche continuano.



Ferragnez e la (finta) beneficenza

Tutto nasce con il doppio caso della beneficenza (per sponsorizzare pandoro e uova di Pasqua) che tanto beneficenza pare non essere: incassi stellari (oltre un milione di euro ognuno) per sponsorizzare pandori e uova di cioccolato che avrebbero dovuto finanziare progetti benefici. In realtà, viene a galla ora, le donazioni erano di poche decine di migliaia di euro, e fatte dalle aziende dolciarie. Mentre per Chiara Ferragni era solo incasso. Ma soìono tanti altri i provvedimenti delle Autorità e dei tribunali che hanno portato a pesanti sanzioni per i due. E loro finiscono ancora nel mirino dei social. Perdono follower e acquisiscono haters. Neanche le scuse, in tenuta casalinga, dell'imprenditrice digitale sono servite a placarele gli animi dei delusi. Anzi.

Le accuse di Fedez al Codacons

Così oggi escono anche altri video su Twitter (ops X) che riportano in auge, episodi dimenticati ma che rivisti alla luce degli attuali fatti fanno aumentare i dubbi sulla veridicità della loro beneficenza. La scorsa settimana è stato proprio Fedez a “Muschio Selvaggio” durante un'intervista all'ex magistrato Piercamillo Davigo a "tradirsi" (per gli utenti) con le sue parole.

Il rapper durante il suo podcast aveva menzionato la battaglia giudiziaria intentata da lui contro il Codacons durante l'emergenza Covid. «Questi hanno fatto un bunner durante la pandemia con scritto: "Dona per il Coronavirus al Codacons”. Ovviamente se io leggo una cosa così, lascia intendere che se tu doni soldi a loro, avrebbero fatto qualcosa di concreto sul Coronavirus, quindi ospedali etc. In realtà tu donavi soldi a loro. E il Codacons non si occupa di sanità. Quindi quantomeno è torbido». E queste parole sembrano, per gli utenti di X, descrivere perfettamente la stessa azione illegale percui è stata imputata la moglie. «Incredibile come tutte le volte che apre bocca rischia che gli torni nel cxxo con gli interessi», cinguetta un utente.



La festa di compleanno al supermercato

Ma non finisce qui. Sui social torna in trend un video dei Ferragnez risalente al 2018. All'epoca Chiara aveva organizzato una festa a sorpresa per il marito in un supermercato di Milano. Anche lì, trapelava la marca del market, perché alla pubblicità non si comanda. Accusati di sprecare il cibo, si erano scusati. Così i Ferragnez corsero ai ripari postando un video di pentimento.