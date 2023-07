Ancona, scarpe contraffatte ma non pericolose: le mille paia sequestrate donate in beneficenza

ANCONA - Le scarpe hanno il marchio contraffatto, ma sono comunque utilizzabili e non pericolose: i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno devoluto in beneficenza, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria di Ancona, alla Fondazione Pace e Bene Onlus, circa mille paia di scarpe sequestrate.

I prodotti erano stati rinvenuti all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Grecia in arrivo nel Porto di Ancona e sequestrati perchè recanti una falsa indicazione di origine e provenienza..

Successivamente i prodotti sequestrati sono stati esaminati dai competenti uffici a tutela della qualità, origine e provenienza, i quali, dopo aver accertato la non pericolosità per il loro utilizzo, pur se con etichettatura irregolare, hanno autorizzato la loro devoluzione in beneficenza. Le scarpe, quindi, sono state consegnate, a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Fiamme Gialle, direttamente al responsabile della Fondazione Pace e Bene Onlus, il quale ha ringraziato per la quotidiana attività a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che, in questo periodo particolare, sono in difficoltà.