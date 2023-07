Ancona, choc in casa: 40enne sotto l'effetto delle cocaina minaccia una famiglia con un coltello

ANCONA - Choc in strada: 40enne sotto l'effetto delle cocaina minaccia una famiglia con un coltello. Paura domenica in via Cagli ad Ancona dove era stato segnalato da molte chiamate giunte al 112 NUE un uomo di circa 40 anni, che brandiva un grosso coltello, minacciando i passanti.

I poliziotti trovavano ad attenderli fuori dall’appartamento alcune persone spaventate che riferivano l’accaduto, comprese le minacce e l’inseguimento effettuato dall'uomonei riguardi di un nucleo familiare presente ai fatti, che provvedevano successivamente a formalizzare querela per minacce e percosse.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, visibilmente sotto l'effetto della cocaina continuava ad agitarsi ed è stato quindi accompagnato in Questura.

Ma non è bastato, l'uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha continuato a fare resistenza agli operatori, minacciando i presenti e mantenendo un comportamento ostico e molesto. É stato denunciato per porto abusivo di armi, resistenza e minacce.Nei suoi confronti il Questore ha anche emesso un avviso orale: il provvedimento intima al soggetto di modificare repentinamente la propria condotta di vita, esponendosi, in caso contrario, all’applicazione di misure più gravi ed afflittive.