Defibrillatore e donazione per la Croce Gialla di Ancona: la partita della solidarietà continua ad essere vinta

ANCONA- Un defibrillatore e una donazione. Si accende la solidarietà in casa della Croce Gialla di Ancona. Nella giornata di ieri, 21 dicembre, nel ristorante Romano a Palombina è avvenuta la consegna di un defibrillatore acquistato grazie alla disponibilità della proprietaria del locale che nel periodo estivo in collaborazione con i volontari della Croce Gialla ha organizzato una cena a base di moscioli.

LEGGI ANCHE: Protezione civile, cresce il gruppo di Porto Sant'Elpidio. Presidenza a Stefoni: «Questo incarico mi appassiona»

La partita della solidarietà

Un evento in spiaggia che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e tutti i proventi di questa serata sono stati utilizzati per l’acquisto del defibrillatore. Defibrillatore che peraltro è già entrato in funzione su uno dei mezzi utilizzati dalla stessa Croce Gialla di Ancona per il servizio 118. Presso la sede del Comitato Regionale Marche in via Schiavoni invece si è svolta la consegna ufficiale della donazione che il Gruppo Provinciale di Aiac Ancona ha voluto in favore della Croce Gialla Ancona. Il Gruppo guidato dal Presidente Paolo Giampaoli ha deciso dopo averlo deliberato in Consiglio di non fare la tradizionale cena di Natale e di donare la spesa ad essa destinata. Dopo un’attenta selezione e scrupoloso votazione interna tra alcuni enti a cui destinate la cifra la scelta è ricaduta sulla Croce Gialla di Ancona. Alla consegna era presente anche il Presidente Regionale Aiac Gianluca Dottori che ha tenuto a sottolineare questo grande gesto di generosità del del gruppo di Ancona.