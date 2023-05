​SantiagoOnWheels, la serata di beneficenza ad Ancona tra musica e raccolta fondi: successo a tutto tondo

ANCONA- La serata di promozione e beneficenza organizzata dal progetto "SantiagoOnWheels" in collaborazione con il NYX Club di Ancona è stata un successo. L'evento, celebrato lo scorso giovedì 27 aprile, ha visto la partecipazione di numerose persone che hanno dimostrato la loro solidarietà e il loro sostegno alla causa. Durante la serata sono stati raccolti fondi per sostenere SantiagoOnWheels, che si impegna a realizzare un documentario che permetta di veicolare un messaggio molto importante: Cambiando radicalmente il modo di concepire la disabilità, e dimostrare che con una buona dose di determinazione tutto è possibile, condividendo a 360° l’esperienza del Cammino di Santiago.

La musica

L'atmosfera è stata festosa e divertente, con la presenza dei DJ “Mastro” e “La Regina”, che hanno animato la serata con la loro musica. L'evento è stato un'occasione importante per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche della disabilità, e per raccogliere fondi per continuare a sostenere questo importante progetto.