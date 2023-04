SENIGALLIA - Partita la rimozione delle dune sulla spiaggia di velluto che inizia a prendere forma. Incerti invece i tempi per il dragaggio del porto perché Arpam ha chiesto nuove analisi, dopo l’alluvione che ha portato allo spiaggiamento di detriti. La città cerca di prepararsi ad un inizio di stagione mai così freddo. Le dune erano state tenute fino a Pasqua per scongiurare il rischio di altre mareggiate e proteggere le strutture balneari e, come promesso, nei giorni scorsi le ruspe hanno iniziato a spianarle.

L’intervento

«La spiaggia la stiamo finendo di sistemare, spianando anche le dune – spiega Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e al Porto – per quanto riguarda il dragaggio del porto, abbiamo dovuto rifare le analisi perché Arpam ne ha chieste di nuove e stiamo attendendo l’esito, contiamo di poterlo fare al massimo entro giugno, prima dell’estate». Questo dragaggio riguarda l’imboccatura del porto, utilizzata dalle barche per raggiungere sia la darsena turistica che quella dei pescatori. E’ capitato spesso, infatti, che i natanti si siano incagliati nei fondali troppo bassi. Da quest’estate sarà inoltre attivo anche un servizio di noleggio barche quindi fondali più profondi, per evitare problemi, saranno necessari. Sull’area portuale il capogruppo del Pd Dario Romano ha presentato un’interrogazione «per chiedere – dice - all’Amministrazione comunale di tutelare il lavoro dei nostri pescatori e dei concittadini che, quotidianamente, acquistano i nostri prodotti d’eccellenza a km 0 al porto, e di procedere all’acquisto di una macchina che possa produrre il ghiaccio. Infatti, secondo le ultime normative, è necessario conservare il prodotto a una temperatura vicina a quella del ghiaccio, tanto più nei mesi estivi dove il clima è ancora più torrido». In molte altre realtà è già presente. Tornando al dragaggio c’è poi ancora da effettuare l’escavo del letto del fiume, dal centro storico fino al mare. Alla foce si è creata, di nuovo, una barra di sedimenti che unisce le due banchine. Per oggi è stata diramata un’altra allerta gialla per il rischio idrogeologico, valida fino alle 14 di domani, e i cittadini si chiedono quando verrà pulito il tratto centrale del fiume. Proprio a causa del meteo è stata rinviata la partita del cuore, di beneficenza per gli alluvionati, in programma oggi al Bianchelli per iniziativa di Caritas. La data in cui verrà recuperata ancora non è stata comunicata. Annullato inoltre il mercatino artigianale di primavera in programma oggi al Foro Annonario.

L’evento

In piazza Garibaldi, invece, ha debuttato ieri Bici Expo 2023, con venti espositori. Una vetrina con tutte le novità legate al mondo della bicicletta e corsi di guida sicura tenuti dalla Polizia locale ai ragazzi delle scuole medie. Nella tarda mattinata di ieri c’è stato anche uno spettacolo di free style e nel primo pomeriggio lezioni di spinning tenute da istruttori nazionali e le gare di gimkana. Novità di quest’anno è il museo della bicicletta, che mostra bici appartenute a ciclisti del passato. La kermesse si conclude oggi con un’altra giornata intensa, tempo permettendo, tra stand, esibizioni e lezioni.