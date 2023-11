La creatività fabrianese in un viaggio nella storia: prende il via oggi, si parte di Mastro Marino

FABRIANO La creatività industriale fabrianese in mostra da oggi alle 18, con l'esposizione "Creativity in Fabriano" diretto proseguimento di "Fabriano Industry Elements", mostra ideata da Confindustria Ancona in occasione Conference Unesco del 2019. Un viaggio nella storia industriale locale (e quindi anche internazionale) per scoprire l'anima creativa e il genius loci che hanno permesso di sviluppare una cultura industriale partita dalla carta e per raccontare e tramandare questo luogo straordinario, dove l'arte dell'artigianato da secoli incontra l'impulso verso il futuro dando forma all'industria.

Il tema

La mostra, ospitata all'interno dei locali Bper Banca di piazza Miliani sarà curata da Alessandro Carlorosi sarà accessibile fino al prossimo 30 marzo. «Il tema che ha unito le imprese che esporranno è la creatività spiega il curatore Carlorosi forse un tema abusato ma noi abbiamo cercato di dargli una forma tangibile attraverso quelle che sono le produzioni industriali fabrianesi di ieri, di oggi e del futuro». Un viaggio che partirà dalla carta, dalla sua storia medioevale con la leggenda di Mastro Marino che riuscì ad unire due fratelli e due castelli in costante lotta tra loro. «Da questa figura mitica arriveremo all'era industriale con Pietro Miliani e la cartiera e con l'epopea Merloni. Poi arriveremo a casi di creatività espressa attraverso tecnologie, materiali, prodotti e azioni delle imprese che in tante maniera hanno influenzato e influito sulla storia sociale ed industriale della città e ovviamente anche nel mondo». L'allestimento dell'esposizione indagherà sul tema della creatività e dopo la prima sezione storica esplorerà il continuo cambiamento dell'industria, una vera e propria piattaforma per sviluppare i temi creativi dell'industria.

La novità

Futuro che vuole essere anche innovazione e "presenza" sulla rete.

«Un elemento di novità conclude il curatore Alessandro Carlorosi sarà quello di andare oltre lo spazio fisico della mostra perché in concomitanza con l'inaugurazione ci sarà un sito dove si potrà ammirare anche da distanza l'esposizione. Il sito si chiama www.creativityinfabriano.it ». Saranno 19 le aziende espositrici: Air Force spa, Ariston spa, B.S. Service srl, Clementi srl, Diasen srl, Domus srl, Electrolux Italia spa ,Elettromatic srl, Elica spa, Faber spa, Fondazione Fedrigoni Fabriano, Fedrigoni spa (Self Adesive), Fedrigoni spa (Paper), I.m.e.l.c.a. srl, Mar.bre srl, Meccanotecnica Centro srl, SPM Instruments srl, Whirlpool Emea. All'inaugurazione di questo pomeriggio saranno presenti Daniela Ghergo, Sindaco di Fabriano, Chiara Biondi, Assessore alla Cultura della Regione Marche, Giovanni Fiorini, Vice Presidente Confindustria Ancona, Federica Capriotti, Presidente Comitato Territoriale del Comprensorio Fabrianese, Domenico Guzzini, Presidente Associazione Il Paesaggio dell'Eccellenza ETS, Francesco Merloni, presidente Fondazione Aristide Merloni, Andrea Agostini, Presidente Fondazione Marche Cultura, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche, Omar Ceci, direttore Filiale Fabriano Bper Banca.

I promotori

La mostra è promossa da Confindustria Ancona e organizzata dall'Associazione Il Paesaggio dell'Eccellenza ETS in partnership con la Fondazione Aristide Merloni, l'associazione per lo sviluppo dell'Appennino Umbro-Marchigiano e l'associazione culturale PepeLab, con il contributo di Bper Banca.