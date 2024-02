Elon Musk: «Il primo paziente di Neuralink riesce a muovere un mouse usando il pensiero»

Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per Elon Musk e Neuralink, l'azienda che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili. Il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense e fondatore della start-up ha annunciato che il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip cerebrale di Neuralink è in grado di controllare il mouse di un computer usando il pensiero.

«I progressi sono buoni e il paziente sembra essersi ripreso completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza. Il paziente è in grado di muovere il mouse sullo schermo semplicemente pensando», ha detto Musk durante un evento sulla piattaforma X.





"The first human Neuralink patient seems to have made a full recovery with no ill effects and is able to control the mouse around the screen just by thinking."



— Elon Musk pic.twitter.com/0E8qFyLehO

— DogeDesigner (@cb_doge) February 20, 2024