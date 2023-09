La cura super chic per le sopracciglia: il microshading sempre più gettonato assieme al microblading

Belle sempre e comunque. Anche con il microshading, una tecnica super chic per la cura delle sopracciglia, molto gettonata, assieme al microblading. Ma con sostanziali differenze nelle modalità e nei costi. Belle, dunque, anche nei dettagli, fondamentali per il beauty di tutti i giorni. Già, perché non diciamo nulla di nuovo sostenendo che le sopracciglia sono una parte molto importante del nostro viso: incorniciano lo sguardo, definiscono i nostri tratti, riescono a trasmettere la nostra sensualità. A volte, però, non sempre sono perfette, magari hanno qualche buchetto, dovuto all'età o a un uso maldestro delle pinzette, oppure ci sono delle macchie. In questi casi, viene in soccorso proprio questa tecnica di dermopigmentazione semipermanente che riesce a riempire. Di cosa si tratta? Vediamo nei particolari.



In cosa consiste

La tecnica viene dagli States ed è in grado di definire le sopracciglia in modo indolore e con un effetto molto naturale. È un trattamento che viene utilizzato per compensare la presenza di buchi o di macchie. Può essere usato, in genere, per ogni tipo di pelle anche se è stato principalmente pensato per pelli grasse e miste. Per fare questo intervento, occorrono mani esperte e serve anzitutto un dermografo munito di un ago sterile tramite il quale vengono iniettati sottopelle pigmenti liquidi riassorbibili. Si parla, comunque, di una colorazione il cui effetto finale ricorda quello di un trucco a ombretti: non a caso, il termine microshading si riferisce a "sopracciglia in polvere".

Come si realizza

Con un ago sterile, vengono delineati puntini tatuati sullo strato più superficiale dell'epidermide e, così facendo, il colore viene assorbito in modo graduale ottenendo un risultato sfumato e molto naturale, realizzato sfruttando le ombreggiature dei peli per riempire l'arcata sopraccigliare e conferire così la massima profondità allo sguardo.

La differenza

Va sottolineato che il colore non cambia con il tempo ma viene riassorbito dall'organismo. Il risultato non è definitivo ma molto duraturo ed è quello di un sopracciglio più marcato e più scuro.

Sono due trattamenti molto richiesti ma sono diversi. La tecnica del microblading è un tipo di trattamento che nasce come alternativa al tatuaggio e consiste in una pigmentazione effettuata pelo per pelo, che garantisce una ricostruzione non artificiosa del sopracciglio. Diversa è anche la durata: il microblading necessita di ritocchi continui perché non dura più di 4 settimane mentre più duraturi nel tempo sono i risultati del microshading i cui effetti, comunque, sono molto soggettivi anche se, in generale, si può dire che la durata del trattamento dura dall'uno a tre anni. Inoltre, sono anche diversi i costi: il microshading costa tra i 400 e i 650 euro mentre il microblading, proprio come intervento pelo a pelo, viene offerto alla somma di circa 250 euro. Un prezzo, naturalmente, che può variare a seconda delle persone, del tipo di pelle e di sopracciglia.