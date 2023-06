Inrca di Ancona, pancreas artificiale per la cura del Diabete 1. Lo studio su 159 pazienti

ANCONA- La Uoc Malattie Metaboliche e Diabetologia diretta da Elena Tortato dell'Inrca di Ancona è all'avanguardia nella cura del diabete mellito tipo 1 con pancreas artificiale. Noto anche come Sistema di controllo della glicemia ad ansa chiusa closed-loop system, è un sistema di gestione del diabete composto da un sensore sottocutaneo per rilevare i livelli di glicemia, un microinfusore per la somministrazione di insulina e un algoritmo di controllo.

LEGGI ANCHE: Ascoli, il tandem Picciotti-Leonelli affiancherà la commissaria Capalbo. Ecco le loro funzioni

La tipologia

Somministra automaticamente l'insulina quando necessario, consentendo quindi al paziente di delegare al sistema la gestione della glicemia. Proprio su questo sistema, l'Unità di Diabetologia ha da poco concluso uno studio clinico su una coorte di 159 pazienti affetti da diabete tipo 1 in terapia appunto con pancreas artificiale. I risultati saranno presentati ad Amburgo.