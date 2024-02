Nel cuore dell’Europa per scoprire la Slovacchia, paese in grado di conquistare per la sua storia e la natura. Sicuramente Bratislava, la capitale, è il centro di riferimento di tutta la nazione. Tra le attrattive turistiche spicca senza il castello, attuale sede del Museo Nazionale Slovacco. È stato temporaneamente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica slovacca e oggi in alcune occasioni viene utilizzato come sede di rappresentanza dal Presidente e dal Parlamento.

Devin, un simbolo

A poca distanza dalla capitale, sempre affacciato sul Danubi, c’è il castello di Devin. Dal XIX secolo, Devín è diventato un simbolo nazionale mentre gli ungheresi lo considerano come porta occidentale del Regno d'Ungheria. La sua storia ha ispirato molti poeti del Romanticismo: l’ungherese Endre Ady lo utilizzò come simbolo di modernità e occidentalizzazione. Il castello ora ospita anche un museo. Altro castello di sicuro interesse è quello di Bojnice, costruito sulla roccia di travertino con una grotta naturale. Nominato per la prima volta 1113 è oggi un museo parte del Museo Nazionale Slovacco. Le maestose sale del castello e le sue straordinarie architetture lo rendono uno dei siti che destano il maggior interesse nei turisti. Nella cittadina si può trovare uno dei tre zoo dello stato, le terme e il più antico giardino zoologico in Slovacchia.

Kosice, la seconda città

Poco distante c’è Kosice, seconda città della nazione, anche lei caratterizzata dal grande patrimonio culturale. In città è presente la cattedrale di Sant'Elisabetta, la più grande chiesa del Paese e la più grande costruzione in stile gotico. Tra i musei da segnalare quello della Slovacchia Orientale, uno dei più antichi. Proseguendo verso la zona centro orientale c’è da visitare il Paradiso Slovacco. Il parco conserva la grotta di ghiaccio Dobsinska, una delle più grandi d’Europa. L’insieme paesaggistico comprende pianure carsiche, gole, cascate e numerose altre grotte. Nell'area si trovano pure gli insediamenti di Spia che documentano la storia più antica del Paese. Rappresenta uno dei nove parchi nazionali della Repubblica Slovacca, comprende oltre 300 chilometri di sentieri segnalati.

La cucina locale

Da provare la cucina locale dove spiccano i bryndzove halusky, una sorta di gnocchetti che vengono preparati con patate, farina, sale, bryndza (formaggio a pasta molle) e pancetta. Scolati, sono mescolati alla bryndza e vi si aggiunge la pancetta cotta. Tradizionalmente si serve mettendo la pancetta al centro del piatto. Altro piatto tipicamente slovacco i bryndzove pirohy: tortelli ripieni di purè e formaggio da accompagnare con panna acida, pezzetti di bacon croccante ed erbe. Molto interessanti da provare le zuppe, e tra queste c’è la Frankfurtska polievka preparata con cipolle fritte, salsiccia di Vienna, patate, paprica, aglio, farina, olio o burro, latte, sale e spezie.