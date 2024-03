MACERATA - Aperture straordinarie nei musei oltre alla possibilità di visitare Palazzo Ricci di nuovo fruibile ai visitatori. Macerata a Pasqua e Pasquetta rimane aperta: musei e beni culturali sono pronti per accogliere turisti e cittadini e far trascorrere loro giornate all’insegna dell’arte e della bellezza. Inizia così la stagione turistica che andrà avanti fino all’autunno prossimo. E le premesse sono ottime, viste anche le prenotazioni nei locali e nei ristoranti del capoluogo che restituiscono la fotografia del primo ponte di primavera da tutto esaurito.

Il programma

Lunedì sono state organizzate aperture straordinarie dei contenitori culturali della rete Macerata Musei. I musei civici, dove si possono visitare le collezioni di arte antica e moderna, la Galleria dell’Eneide, il Museo della Carrozza e la mostra “Luigi Bartolini attraverso il colore” dedicata al grande artista marchigiano saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Stesso orario per ammirare la bellezza architettonica dello Sferisterio mentre il Museo di Storia Naturale con le sue sei sezioni principali - teriologica (mammiferi), ornitologica (uccelli), l’entomologica (insetti), paleontologica, mineralogica, malacologica - e le altre minori sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Dalle 10 alle 12 aperta anche l’area archeologica Helvia Ricina che dallo scorso anno, grazie al nuovo allestimento, ha riqualificato e potenziato l’offerta tradizionale con pannelli dai contenuti più agili, traduzione in lingua inglese, lettura e scioglimento dei frammenti epigrafici dal latino e a un adeguato apparato iconografico.

L’infopoint

Aperto anche l'Infopoint in piazza della Libertà. Per quanto riguarda invece domani, giorno di Pasqua, i musei di Palazzo Buonaccorsi e lo Sferisterio saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Da lunedì invece ci sarà una novità con l’ampliamento dell’apertura pomeridiana che sarà dalle 14.30 alle 18.30. Chiuso l’Ecomuseo così come la Torre civica dove sono in dirittura di arrivo i lavori del nuovo allestimento multimediale. In concomitanza con le festività pasquali riapre al pubblico Palazzo Ricci a Macerata e viene ufficialmente inaugurata la stagione culturale 2024 del museo. Dopo la consueta pausa invernale, durante la quale non sono mancate iniziative e visite guidate molto partecipate, le porte di Palazzo Ricci si spalancano alla visita libera e gratuita in occasione del weekend pasquale da oggi. Il museo riapre al pubblico con il nuovo allestimento della collezione permanente, presentato lo scorso dicembre, che ha completamente ripensato il viaggio ideale nell’arte italiana del Novecento che si snoda attraverso le eleganti sale di questa dimora storica appartenuta alla casata maceratese dei Ricci.

Il percorso

Il percorso espositivo, del tutto rinnovato, comprende oltre 180 esemplari tra dipinti e sculture, tra cui alcuni pezzi che erano custoditi nei depositi museali e tre dipinti dell’artista Tullio Crali, maestro del Futurismo e dell’Aeropittura, concessi in comodato dalle eredi. Palazzo Ricci vale la visita non solo per la straordinaria raccolta di opere d’arte – che comprende artisti del calibro di Fortunato Depero, Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso e Lucio Fontana, solo per citarne alcuni ma anche per il pregio architettonico dell’edificio nobiliare, ancora ammirabile nella sua interezza, che rivela il tipico modello abitativo delle dimore gentilizie sette-ottocentesche. Infatti gli elementi architettonici e quelli decorativi presenti, cui si aggiungono gli arredi coevi dell’epoca, impreziosiscono la collezione della Fondazione Carima e rendono unica l’esperienza di visita. Il museo sarà aperto anche domani e a Pasquetta con orario festivo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Giorni e orari di apertura nei mesi di aprile, maggio e giugno saranno il sabato (ore 16-19), domenica e festivi (10-13 e 16-19), luglio e agosto dal martedì al sabato (16-19), domenica e festivi (10-13 e 16-19). Chiuso il lunedì. Prevista poi per il 7 aprile la presentazione del catalogo delle due mostre attive in sinergia: quella di Macerata e quella di Urbino su Bartolini.