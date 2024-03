MACERATA Musei e monumenti aperti, la ruota panoramica ai giardini Diaz e la festa di Pasquetta nel segno dell’inclusione, ma con un occhio attento alle famiglie grazie ai laboratori per i più piccoli e alla musica nel pomeriggio. Macerata si prepara ad accogliere visitatori, turisti, ma anche residenti che decideranno di trascorrere Pasqua e Pasquetta in città all’insegna del divertimento, dell’arte e della cultura.

I musei

Oggi e domani sono infatti aperti i musei e i monumenti della città con le mostre temporanee ospitate nei luoghi della cultura maceratese. Ai giardini Diaz la ruota sarà aperta dalle 10 alle 24. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L’ingresso alla ruota, che ha disposizione 24 cabine (aperte lateralmente ma coperte sopra per proteggere gli avventori anche in caso di pioggia) per un totale di 144 persone a pieno carico, è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura. Grande manifestazione poi in programma per domani.

È il festival “McCalling – Pasquetta senza rete” organizzato e promosso dal progetto “Senza rete” dell’Astuta Ability Academy, sotto la direzione artistica di Marco Cecchetti e con il patrocinio del Comune di Macerata. L’evento mira a proporre una nuova visione sul tema del disturbo dello spettro autistico. Dalle 10:30 i giardini Diaz si accenderanno con aree food and drinks, gonfiabili, macchina dello zucchero filato e palloni giganti, il laboratorio di giocoleria curato da Arte Migrante, il laboratorio creativo “Kartoni ribelli.

Scatole in movimento disturbano i giardini” a cura dell’associazione culturale Les Friches e il percorso su asini per bambini organizzato dall’associazione “La Carovana” di Appignano. Radio Rum, la radio di Unimc, TheBrands e Dm Dubbing Marche cureranno invece interviste e spazi d’incontro dedicati che affronteranno il tema dell’autismo. E dalle 17 spazio alla musica con Nicola Pigini, Dj Silvio, Brusco, Zio Pecos e Always Loving Jah.