«Il mio capo ha licenziato me e altri 1.000 dipendenti con un messaggio registrato: "Siete stati ottimi amici e colleghi"»

Sentiamo spesso lamentele riguardanti l'eccessivo uso della tecnologia e il fatto che sempre più spesso lo sguardo e il contatto umano siano sostituiti da un'immagine su uno schermo e un tocco virtuale. Questo tipo di critica è solitamente associata ai giovani e ai loro "nuovi" modi di interagire, nati e cresciuti di pari passo con lo sviluppo e la diffusione degli smartphone.

Eppure, c'è un altro tipo di interazione, molto delicata e altrettanto significativa, che è sempre più spesso interessata da questo fenomeno e finisce per essere svuotata di ogni sensibilità, gentilezza ed emozione: il licenziamento.

Ne è un esempio l'esperienza filmata da Brittany, una giovane che ha visto la sua carriera in azienda giungere bruscamente al termine insieme a quella di oltre 1.000 dipendenti: tutti quanti hanno ascoltato il messaggio registrato dalla Ceo della Wayfair in cui veniva dato l'annuncio del licenziamento.

Il video pubblicato da Brittany non solo ha raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni ma migliaia di commenti di supporto nei confronti di una situazione ingestibile e, purtroppo, affatto orara.

L'azienda Wayfair aveva annunciato il licenziamento di oltre mille dipendenti per ridurre i costi in seguito alle assunzioni esagerate durante l'emergenza Covid.

La ragazza è quasi in lacrime davanti allo schermo del computer mentre ascolta la registrazione dell'amministratore delegato, Niraj Shah, che annuncia il licenziamento degli impiegati: «Vorrei cominciare col dire che abbiamo davvero sperato di non trovarci di nuovo in questa situazione, eppure eccoci qui. Siamo profondamente dispiaciuti dell'impatto che la decisione avrà su di voi».

Poi, la voce continua a scusarsi e chiarisce: «La decisione non è un riflesso di voi impiegati come persone e vorrei chiarire che siete stati colleghi incredibili e amici per me e tanti altri. Siamo qui per supportarvi, sia dal punto di vista personale che professionale, mentre gestite i successivi step. Ora disattiveremo gli accessi e chiuderò la chiamata». A que punto, effettivamente, la registrazione finisce e con essa l'impiego di Brittany.

Per di più, l'annuncio è arrivato in un momento particolare per la ragazza, vale a dire l'anniversario di cinque anni di sobrietà, e settimane dopo la richiesta della Ceo di lavorare più del solito. Gli utenti si sono dimostrati estremamente comprensivi nei confronti di Brittany e di tutti coloro che, come lei hanno ascoltato quella registrazione, e hanno espresso la volontà di smettere di acquistare i prodotti dell'azienda per evitare di supportare la loro etica lavorativa.