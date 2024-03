Dipendenti di Whirlpool Fabriano volontari al Centro Papa Giovanni XXIII

Volontari e volontarie per un giorno, al fianco delle persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona. È questa la bella ed intensa esperienza che hanno vissuto Venerdì 15 Marzo circa 35 dipendenti degli uffici di Whirlpool di Fabriano. La Cooperativa Sociale sita ad Ancona in via Madre Teresa di Calcutta, che dal 1997 opera a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, è stata scelta come sede per una giornata appunto di Volontariato Aziendale, il Volunteering Day 2024.

L'esperienza

Lo scopo della giornata insieme era proprio quello di far assaporare un’esperienza autentica e di volontariato, fianco a fianco con le persone con disabilità ed i loro Educatori e OSS. Una giornata apparentemente normale, durante la quale i volontari e volontarie Whirlpool hanno potuto sperimentare la vita all’interno di una Cooperativa Sociale che si occupa di disabilità. Una volta arrivati, i dipendenti sono stati accolti dal personale del Centro Papa Giovanni XXIII. In particolare, la presidente dottoressa Giorgia Sordoni ha presentato la realtà dorica, la cultura della disabilità e l’approccio educativo del Centro.

Il momento conviviale



Successivamente, divisi in gruppi, si sono trasformati in veri e propri volontari e volontarie, supportando Educatori ed OSS in una serie di attività al fianco delle persone con disabilità del Centro Diurno e delle Comunità Residenziali.

Non poteva mancare per pranzo un momento conviviale a cura di Fricchiò, la Ristorazione Solidale del Centro Papa Giovanni, che da anni prepara pasti a base di inclusione sociale e lavorativa. «Siamo orgogliosi di aver contribuito ancora una volta con la nostra presenza e con la generosità dei nostri dipendenti a fare la differenza nelle comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Paolo Lioy, Amministratore Delegato Whirlpool Italia & Iberia “la loro partecipazione attiva riflette i valori fondamentali della nostra azienda». Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali, “Casa Sollievo” e la Ristorazione Solidale “Fricchiò” a base di inclusione lavorativa, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.