Antonino Cannavacciuolo, il menù di Capodanno: quanto costa il cenone a Villa Crespi

Il cenone di Capodanno firmato da Antonino Cannavacciuolo è tra i più esclusivi nella proposta del panorama gastronomico italiano. Lo chef 3 stelle Michelin saluterà l'arrivo del 2024 nel suo ristorante Villa Crespi, a Orta San Giulio (Novara) con un menù da ben 11 portate. Un'esperienza culinaria di alto livello, ma decisamente alla portata di pochi: per la cena di San Silvestro il costo è di 450 euro a commensale, bevande escluse.

Il cenone da Cannavacciuolo

Il menù messo a punto dallo chef volto storico di Masterchef è un vero e proprio viaggio attraverso le prelibatezze italiane.

Il benvenuto a tavola è dato dallo "stuzzichino dello chef", seguito da un antipasto a base di ostrica, caviale e granita al rapanello e latticello. Dopo il secondo antipasto (scampi di Sicilia in acqua di polpo), arriva il momento dei primi. Linguina di Gragnano ai calamaretti per la prima proposta, riso Carnaroli per la seconda. I secondi sono a base di branzino e manzo, per poi finire con i dolci. Pre dessert, dessert e piccola pasticceria.

Il menù completo

Stuzzichino dello Chef

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi di Sicilia alla pizzaiola, acqua di polpo

Sedano rapa, aglio nero e frutto della passione

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Riso Carnaroli, burro, salvia e aringa affumicata

Branzino brulé, barbabietola e rapa

Testacoda di manzo

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta