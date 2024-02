Armani: «Giorgia Meloni piccolina in mezzo ai grandi d'Europa, ma ha un bel viso e due elementi robusti»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni «ha due elementi importanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse». Così Giorgio Armani al termine della sua sfilata ha risposto a una domanda di un giornalista inglese che gli ha chiesto cosa ne pensasse del «governo di estrema destra» guidato dalla premier.

Armani: Meloni ha un bel viso

«Sulla politica e le strategie che mette in atto non sono così competente, mi secca a volte - ha aggiunto Armani - vederla così piccolina e minuta in Europa in mezzo a tanti statuari ed eleganti signori, lei lì con la sua giacchettina, ma - ha concluso - ha un bellissimo viso».

«Basta donne in mutande»

Parlando di moda, Armani ha parlato di una tendenza che proprio non gli piace: «Quando creo la mia moda - dice - penso sempre a donne che posso incontrare ovunque e non fra eccitazioni intellettuali e sessuali.

Penso a donne coerenti con il loro volto. Continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira in mutande in via Montenapoleone a Milano. Donne trasformate in un oggetto del desiderio e se c’è un 50 per cento degli uomini che le ama così, c’è un 50 che dice di no».