PESARO Martedì sera è sbarcato a Pesaro l’esterno islandese Jon Axel Gudmundsson che ieri, dopo le visite mediche, ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, in vista del match in programma domenica alle 17 contro i campioni d’Italia di Milano che al momento precedono i ragazzi di coach Repesa in classifica di due lunghezze.



L’attesa



Nel frattempo tra i tifosi della Carpegna Prosciutto cresce l’attesa per la sfida contro Milano. A tal proposito ai tifosi abbiamo chiesto che cosa pensano di questa Carpegna Prosciutto dopo cinque giornate giocate, e un percorso che al momento vede Moretti e compagni viaggiare ampiamente sopra il 50% di vittorie, viste le tre affermazioni ottenute a fronte delle sole due sconfitte. «Credo che fino adesso la squadra stia facendo ampiamente il suo – dice Lorenzo Mancini – visto che dopo lo scivolone casalingo contro Napoli, i ragazzi di coach Repesa nonostante due assenze importanti sono subito andati a recuperare i due punti persi in casa su un campo non facile come quello di Brescia. Domenica arriverà Milano e mi auguro che al palas possa esserci tanta gente. La formazione di coach Ettore Messina la conosciamo tutti e sappiamo quale sia la sua forza, quindi quello che chiedo alla squadra è che si dia tutto in campo, poi se si vince sarò felice ma in caso di sconfitta se i giocatori avranno dato tutto sarò comunque soddisfatto».



L’attesa



Sulla stessa lunghezza d’onda anche Federico Rossini. «A prescindere da quello che succederà domenica nel difficile match contro l’Armani, credo che la Carpegna Prosciutto stia dimostrando tutto il suo valore. Non so come finirà domenica ma anche se dovesse arrivare una sconfitta, credo che tutti avremmo firmato ad inizio stagione per arrivare alla prima pausa con 3 vittorie, visto che in queste prime giornate abbiamo affrontato tre delle cinque grandi e due le abbiamo anche battute, segno che questa squadra può competere con chiunque e credo che questa sia la cosa più importante. L’arrivo di Gudmundsson darà una ulteriore mano al gruppo e a mio avviso anche la società è stata brava ad intervenire in maniera celere sul mercato e penso non fosse facile considerato il periodo della stagione in cui siamo». Claudia Ceccarelli invece dice. «Per prima cosa sono contenta che sia arrivato un giocatore per rimpiazzare l’assenza di Tambone. La squadra mi piace e in queste prime partite sta facendo bene dimostrando di essere competitiva. Con Milano sarà molto difficile ma io ci credo e mi auguro di vedere ancora una grande partita da parte dei nostri».



Le sanzioni



Intanto in merito alla partita giocata a Brescia la Vuelle è stata sanzionata con mille euro di multa per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri, mentre coach Jasmin Repesa ha ricevuto una deplorazione perché benchè espulso per doppio fallo tecnico rientrava a fine gara sul terreno di gioco per festeggiare. Nella determinazione della sanzione si è tenuto della circostanza attenuante della tenuità del comportamento tenuto. Il presidente della Carpegna Prosciutto Ario Costa è stato inibito per giorni 7 fino al 6 novembre per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di presidente ricoperta. Sostituita con ammenda di 3mila euro. Infine sono stati designati gli arbitri che dirigeranno la sfida contro Milano; si tratta dei signori Tolga Ozge Sahin di Messina, Mark Bartoli di Trieste e Sergio Noce di Latina.