L'attrice ascolana Alice Pagani testimonial di Emporio Armani

ASCOLI - L’attrice ascolana Alice Pagani diventa la testimonial di “Emporio Armani” in tutto il mondo. Dopo essere stata l’anno scorso la protagonista del progetto pubblicitario internazionale accanto all’attore britannico Nicholas Hoult, volto a diffondere l’ultimo profumo del marchio giovane della celebre maison, in questo autunno 2020 l’attrice è stata scelta per incarnare la femminilità nei capi della collezione primavera-estate 2021.

Per presentare e divulgare le creazioni che Emporio Armani ha concepito per la bella stagione dell’anno prossimo, sia per lui che per lei, nelle ultime settimane sono stati realizzati servizi fotografici, cataloghi e filmati, tra cui il video “Building Dialogues”, girato lo scorso settembre tra i grattacieli di Milano. Il lavoro, il cui set ha coinvolto quel luogo iconico della città che è il quartier generale del brand, in via Bergognone, ha visto la presenza di uno speciale gruppo di modelli e modelle, provenienti dal mondo dello spettacolo, al centro di una collezione che è al tempo stesso palcoscenico, un sostegno alle arti e un invito a costruire “ponti” verso altri mondi. “Building Dialogues”, realizzato con l’arte musicale e visiva di Frédéric Sanchez, è diretto da Leandro Manuel Emede e da Nicolò Cerioni e vede Alice Pagani partecipare al progetto assieme a personaggi noti nel campo della musica, della danza e della recitazione, ambiti legati alla grande community del brand.

La 22enne ascolana, reduce dalla terza stagione della serie di Netflix, “Baby” e appunto già volto 12 mesi fa del profumo di Emporio Armani “In love with you freeze”, è apparsa nella campagna di moda in tutta la sua bellezza e freschezza, perfettamente a suo agio nei panni della testimonial di uno dei marchi più amati del pianeta. In “Building Dialogues”, la giovane diva, lanciata nello star system dal regista Paolo Sorrentino e dal dittico cinematografico da lui diretto, “Loro”, si muove, sfila e recita accanto ad altri attori, musicisti e ballerini. Come Omar Ayuso, noto grazie alla sua partecipazione alla serie tv “Elite”; Najwa Nimri, celebre per i suoi ruoli in “Vis à Vis” e “La Casa di Carta”, Lucas Lynggaard Tonnesen, protagonista della serie “The Rain”; Miguel Angel Silvestre, attore nelle serie “Sense8” e “Narcos”; Joan Thiele, cantautrice e producer italiana; Hell Raton, co-fondatore di “Machete” e giudice della versione anglofona di “X Factor 2020”; Nahaze, astro nascente della musica italiana; la dee jay internazionale Sita Abellan; Germain Louvet, étoile dell’Opéra di Parigi e Les Twins, il duo composto dai ballerini e coreografi Laurent e Larry Bourgeois.

Con lei, nel realizzare le immagini della campagna fotografica per “Emporio Armani” c’è anche Rocco Fasano, il giovane attore con cui Alice Pagani, sotto la regia di Andrea De Sica, sta girando in Alto Adige la pellicola “Non Uccidere”, tratta dal romanzo di Chiara Palazzolo, considerata la risposta italiana a “Twilight”. Il film, che intende essere soprattutto una storia d’amore a tinte horror e che rappresenta un vero e proprio esperimento per il nostro cinema, dovrebbe uscire nelle sale nazionali nei primi mesi del prossimo anno.

