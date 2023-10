​Trent'anni di Dimas, festa con le autorità cittadine doriche e il filosofo Diego Fusaro

ANCONA Ha compiuto 30 anni la Dimas, azienda leader nel territorio specializzata nella produzione e vendita di prodotti e soluzioni per l’igiene.

Nella cornice della “Stella Maris”, questa importante tappa è stata festeggiata dal suo fondatore Simone Mascioni e da tutta la comunità Dimas: i collaboratori, i clienti e fornitori e le loro famiglie. Presenti le massime autorità cittadine, il prefetto Darco Pellos, l‘Arcivescovo Angelo Spina, il sindaco Daniele Silvetti, l'assessore Stefano Tombolini, il presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, il direttore Anci Marche Francesca Bedeschi, mentre il filosofo Diego Fusaro, ha parlato sul tema della sostenibilità.

Nata nel 1993 come piccolo ufficio di rappresentanza del marchio Colgate - Palmolive, grazie ai primi successi, Dimas si trasferisce dopo pochi anni in via Isonzo, con magazzino e consegne.

Dal 2001 ha sede presso il Gross Ancona con 20 collaboratori tra dipendenti e rappresentanti ed è in fase di continua espansione.

Oggi Dimas è impegnata nella sfida della sostenibilità mettendo in commercio prodotti a basso impatto ambientale, sempre presente a fianco dello sport (l'Ancona Calcio in serie A, il volley locale, le giovani squadre sportive) e nel sociale contribuendo all'acquisto di due ambulanze per volontariato, sostenendo progetti di piantumazione del verde, e di un orfanatrofio a Medjugorje.