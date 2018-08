Zoe Cristofoli, la nuova fidanzata di Corona: «Non sono qui per salvarlo»

di Ida Di Grazia

Ha 22 anni, fa la modella e su Instagram ha più di 200 mila followers, maè soprattutto la nuova fidanzata di. La tatuatissima influencer, ha conquistato il cuore di Corona dopo l'addio a( che pare stia approfondendo la conoscenza con) e il riavvicinamento dell'ex re dei paparazzi conc, che nel frattempo è in vacanza in Kenia conTutti felici e contenti quindi e Zoe si sente libera di parlare di questa nuova storia.Intervistata dal "Corriere della Sera" ha dichiarato: «Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere . Fabrizio era una persona che non mi interessava. Mi sembrava il bello e dannato, il bad boy. A giugno, durante Pitti Uomo a Firenze l'ho conosciuto... Lo osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. Poi c'è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell'attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio».Poi prosegue parlando del suo desiderio che Corona cambi : «Su tante cose. Altri ci hanno provato senza riuscirci, ma io non sono gli altri. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via».