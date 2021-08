Kate Middleton, la principessa Charlotte e la passione per le farfalle: l'importante messaggio dei reali

William e Kate hanno pubblicato una nuova foto, scattata dalla duchessa di Cambridge, dove si vede la principessina Charlotte che tiene in mano una farfalla. Lo scatto fa parte di un'iniziativa speciale, Big #ButterflyCount, che si svolge in tutto il Regno Unito per incoraggiare tutti a proteggere le farfalle.

«Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti. Le farfalle sono parti vitali dell'ecosistema sia come impollinatori che come componenti della catena alimentare», scrivono postando la foto della figlia Charlotte, quasi incantata dalla farfalla che tiene in mano.

D’altronde William e Kate sono amanti della natura e delle farfalle, tanto da aver portato il principe George ad una mostra di farfalle al Museo di storia naturale di Londra in occasione del suo primo compleanno.

