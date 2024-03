Kate Middleton, spunta un'altra foto: la principessa in macchina con William verso un «appuntamento privato»

Un'immagine di sfuggita di Kate, principessa di Galles, è stata diffusa oggi dai media britannici dopo lo scandalo della foto taroccata pubblicata ieri da Kensington Palace, salvo essere ritirata a causa dei ritocchi evidenti rilevati sia dagli utenti del web sia da tutte le principali agenzie fotogiornalistiche mondiali: ritocchi di cui la stessa consorte dell'erede al trono William si è successivamente assunta la responsabilità, chiedendo scusa in un irrituale post personale su X. Nella nuova immagine, Kate appare in effetti quasi girata di spalle, accanto a William, durante uno spostamento in auto nei dintorni del complesso di residenze reali che circonda il castello di Windsor, dove la coppia vive con i tre figli.

La nuova foto

Lo scatto risulta essere stato fatto a margine di una giornata che ha poi visto William rappresentare la monarchia al fianco della sola regina Camilla, consorte di suo padre Carlo III, alla liturgia officiata nell'abbazia di Westminster per il Commonwealth Day. Cerimonia a cui Camilla e William hanno rappresentato re Carlo: assente come previsto, avendo eliminato gli impegni ufficiali esterni per la durata delle cure oncologiche avviate dopo la recente diagnosi di cancro, e che si è limitato stamane a diffondere un messaggio scritto nel quale ha ribadito i ringraziamenti per i messaggi d'auguri ricevuti in relazione alla sua salute e si è dichiarato deciso a «continuare a servire» la corona «al meglio delle (sue) possibilità» anche dopo la terapia.

Il ritocco

Intanto, Kensington Palace fa sapere che non pubblicherà la foto originale di Kate e dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, dopo che la principessa del Galles si è presa pubblicamente la responsabilità di averla modificata. Il Palazzo è stato sottoposto a crescenti pressioni affinché rivelasse la verità dietro la foto, la prima diffusa dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale Kate compare assieme ai suoi tre figli, dopo che le principali agenzie fotografiche del mondo l'avevano ritirata, sostenendo che l'immagine fosse stata ritoccata digitalmente.

Kate is pictured leaving Windsor Castle in car with William as she heads for 'private appointment' - while Prince makes his way to Commonwealth Service at Westminster Abbey https://t.co/AvKwpGbyMK pic.twitter.com/2haLXHkHJc — Daily Mail Online (@MailOnline) March 11, 2024

Le scuse

Kate questa mattina ha ammesso di aver modificato la fotografia e si è scusata personalmente «per l'eventuale confusione» che ha causato.