Wanda Nara fugge da Ballando con le stelle con il suo jet privato e corre ad abbracciare Mauro Icardi

Ama l'Italia, soprattutto Milano. Ama anche la televisione, partecipare a Ballando con le stelle. Era il suo sogno, l'ha realizzato. Ma oggi Wanda Nara non può fare a meno di tornare dalla sua famiglia a Istanbul. Lì ci sono i suoi figli, c'è suo marito Mauro Icardi. Ma nessun volo di linea. Lei è Wanda Nara, lei viaggia con un jet privato.

Il jet privato

È sempre stata abituata a viaggiare così con la sua famiglia. Sempre da sola. E continua a farlo anche ora che vive gran parte del suo tempo a Roma, in Rai, al fianco di Milly Carlucci, ma anche di Pasquale La Rocca, il suo maestro di ballo. I loro balletti sono sempre tra i più apprezzati tra i giudici e soprattutto il pubblico a casa.

Con Icardi, amori, gelosie e tradimenti

Poi, dopo ogni puntata, anziché riposarsi, Wanda vola dalla sua famiglia in Turchia.

Un jet privato pagato da Maurito pur di poterla abbracciare il prima possibile. Un amore fatto di alti e bassi, di tradimenti, ripicche e veleni. Ma ora sembra essere tornato tutto come prima.

E proprio perché è tornato tutto come prima Wanda Nara non ha faticato ad ammettere la stanchezza che vive oggi tra allenamenti e viaggi. Una stanchezza che Mauro continua a vivere e che la showgirl argentina ha capito solo ora: «Devo chiedere scusa a Mauro perché per anni, tutti i lunedì dopo le partite, sono stata “egoista” e non capivo i suoi momenti di stanchezza. Premevo per andare fuori in giro anche quando lui non ce la faceva. Solo ora a “Ballando” capisco che cosa vuole dire essere un atleta e quanto è dura recuperare».