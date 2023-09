Venezia 2023, pagelle look sesta serata: Kasia Smutniak chic (8), Priscilla Prestley lugubre (5), Denny Mendez lampadario (4), Patty Pravo e le babbucce (6)

Red carpet in bianco e nero per la sesta serata del Festival di Venezia 2023. Tra chic e anche qualche choc (vedi Denny Mendez) ecco le nostre pagelle.

Kasia Smutniak (8)

Qui è quando si dice "dettare moda". Kasia sfila con una rivisitazione dello smoking al femminile, gonna che sembra un pantalone e cravatta nera, accompagnata dal direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli in total white. La bellezza.

Priscilla Presley 5

Lugubre, dai capelli color rame al completo nero di raso. Priscilla non si fa scappare neanche un sorriso.

E dire che la serata è dedicata a lei e al film che racconta il suo grande amore con Elvis Prestley.

Jacob Elordi 8,5

Can't Help Falling in Love (Non posso fare a meno di innamorarmi), cantava Elvis. E lui che interpreta Elvis sul grande schermo non può fare a meno di farci impazzire.

Bella Thorne 6

Sinceramente da lei ci aspettavamo di più che questa tunica bianca senza spalline (vista e rivista). Strascicata e banalotta.

Bianca Brandolini d'Adda 7,5

Bella l'idea della pancia scoperta. Ma l'effetto di questo outfit di Giambattista Valli Couture non convince fino in fondo. Pizzo, spacchi, fiocchi: un po' troppo.

Denny Mendez 4

Perché vestirsi da abat jour?

Patty Pravo 6

A 75 anni, soprattutto se ti chiami Patti Pravo, puoi fare un po' come vuoi d'accordo. Ecco perché l'ex ragazza del Piper, in un abito di velluto di Simone Folco, si presenta sul red carpet con le babbucce. Ma è un colpo al cuore.

Caterina Murino 6

Effetto strisce pedonali.

Roci­o Munoz Morales 7,5

Candida in Alberta Ferretti, perfetta la scelta della mega treccia. Da capire, invece, la presenza delle taschine laterali ideali per gli spiccetti del parcheggio.

Michelle Lamy 3

Ok sorprendere, ma qui si rischia lo choc. A metà tra Pirati dei caraibi e una festa di Halloween, la stilista francese sembra aver scelto le cose peggiori del guardaroba per indossarle tutte insieme. A caso. Un incubo.

Bianca Guaccero 8

Sensualità è una schiena nuda. Ma anche un bel sorriso come quello indossato da Bianca. Perfetta.