Veera Kinnunen, primo post dopo la storia con Osvaldo: «Tutti sorrisi». Fan furiosi

di Emiliana Costa

Veera Kinnunen e il primo post dopo la notizia della storia d'amore con Dani Osvaldo. L'insegnante di Ballando con le Stelle si trova in Argentina, terra natale dell'ex calciatore, per le presentazioni ufficiali in famiglia. E dopo la foto di ieri con i "cognati", oggi Veera ha condiviso il suo primo post su Instagram.Nell'immagine, Veera Kinnunen è seduta su una panchina. La ballerina, che indossa un minidress di jeans, sorride all'obiettivo, con il vento che le spettina i capelli. «», cinguetta. E parte dei fan s'infuria. «Ma ci pensi un po' a Stefano, come può stare adesso... Un po' di rispetto», scrive una follower. E ancora: «Hai saputo recitare bene quando Milly Carlucci ha invitato Stefano Oradei a chiederti scusa».Ad onor del vero, sono tanti anche i fan che si complimentano con lei: «Sei coraggiosa». Al momento Veera Kinnunen non ha risposto ai fan. Neanche Stefano Oradei ha rilasciato dichiarazioni, nonostante i tanti messaggi d'affetto dei followerStaremo a vedere.