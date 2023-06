Uomini e Donne, tra Isabella e Fabio frecciatine sui social dopo la separazione. Ecco cosa hanno scritto

Della serie c'eravamo tanto amati. Il colpo di fulmine nella trasmissione televisiva "Uomini e Donne", la decisione di uscire da programma per vivere la storia lontano dalle telecamere (ma con i social sempre attivi), la convivenza, il matrimonio e infine, dopo un anno, la separazione.

Uomini e Donne, Isabella e Fabio si sono lasciati. Frecciatine sui social

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati all'inizio di giugno: la separazione è stata ufficializzata su Instagram dall'imprenditrice di 62 anni con un post che lascia poco spazio ai fraintendimenti: «Il 6 giugno mi sono separata legalmente - ha scritto - quando è troppo bello per essere vero...

non è vero». Frase che lascia trasparire tutta l'amarezza dell'ex dama che nella popolare trasmissione televisiva di Mediaset aveva catturato la simpatia del pubblico per i suoi modi gentili, l'eleganza e gli interventi sempre molto obiettivi e lucidi.

Non si sa di preciso cosa sia avvenuto tra lei e Fabio Mantovani, il cavaliere che ha conquistato il suo cuore nel giro di poche settimane tanto da indurla a convolare a giuste nozze nel giro di breve tempo. Nonostante i follower abbiano chiesto - e stiano chiedendo - chiarezza sulla fine della, la coppia ha scelto la strada del silenzio. Ma non delle frecciatine.

Dopo la pubblicazione del post di Isabella, Fabio sul suo profilo Instagram ha pubblicato un'eloquente vignetta: «Quando tiri giù la luna per la tua donna...un altro colore non c'era?». Ironia che farebbe intendere come Isabella fosse incontentabile.

I follower attendono adesso la risposta di Isabella. Se ma ci sarà.