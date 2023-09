Tiziano Ferro, divorzio con il marito Victor Allen: «Momento doloroso, non posso portare i miei figli in Italia»

Tiziano Ferro annuncia il suo divorzio con il marito Victor Allen. «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto in un post sui social -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me».

Tiziano Ferro: «Non posso portare i miei figli in Italia»

Tiziano Ferro nel post spiega di dover rinunciare alla presentazione del suo romanzo proprio per dedicarsi ai suoi due figli: «In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia - scrive il cantante -. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita. Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei

anni, di cantare e ballare insieme».

«Questa volta, però, è diverso - conclude Tiziano -.

Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita... della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano».

Il post in inglese: «Non possiamo lasciare la California»

Il messaggio è in italiano ma anche in inglese e spagnolo: «Miei amati fan, ho sempre sognato di scrivere un libro, e quando il mio sogno si è avverato, era così entusiasta di incontrarvi tutti e di presentarvi personalmente questo libro. Ma per ragioni che spiegherò, è con grande tristezza e con il cuore pesante che ora devo cancellare il mio tour. Nell'ultimo anno, ho dovuto affrontare la dolorosa separazione dal mio marito Victor, in silenzio e solitudine. Recentemente abbiamo avviato il divorzio a Los Angeles e le circostanze sono tali che non sono in grado né posso lasciare lo stato della California con i miei figli molto piccoli o lasciarli in California perché sono prevalentemente affidati alle mie cure».

«Siete stati tutti così importanti per me che, anche con i miei problemi alle corde vocali e contro le raccomandazioni del mio medico, non ho cancellato il tour dell'estate scorsa. Adesso però la questione riguarda i miei figli e non c’è più niente più importante per me di loro. Vi amo tutti così tanto e mi si spezza il cuore deludervi, ma in questo momento, devo concentrarmi sul migliore interesse dei miei figli. Siete tutti importanti per me e per questo motivo, arrivo con un messaggio a cuore aperto e portando la mia anima, proprio come ho sempre fatto, sperando nella vostra comprensione e supporto continuo nell'affrontare questo momento difficile della mia vita. Vi amo e non vedo l'ora di vedervi tutti presto. Tiziano».