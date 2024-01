Teo Mammucari: «Lorenzo Tano? Il DNA esiste. Vorrei Ilary ma non sono il suo tipo». La battuta su Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari ha debuttato a teatro a Roma il 16 gennaio con il suo nuovo spettacolo "Sarà capitato anche a voi", dove ha portato in scena alcuni sketch molto provocatori. Tra il pubblico c'erano amici dell'ex concorrente di Ballando con le Stelle, tra cui molti personaggi dello spettacolo, tra cui Ilary Blasi, Lorenzo Tano, Rosanna Lambertucci e Milly Carlucci. Poteva Teo, amante delle frecciatine e delle provocazioni, lasciarsi sfuggire l'occasione di prendere di mira?

Le frecciatine di Teo Mammucari

Teo Mammucari ha notato in platea alcuni dei suoi amici VIP e ha voluto prenderli in giro, rendendoli parte dello spettacolo. «Lorenzo (Tano) alzati, ti pesa il p*sello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia.

Ha ‘na frusta. Il dna esiste», ha detto Teo, «Rosanna Lambertucci è sposata sei mesi fa, ma come ti va, prendi la coca? Dopo i 60 anni il sesso è più eccitante, non sai se vieni o te ne vai».

Tra il pubblico , purtroppo, c’era anche Ilary Blasi con i figli che si era raccomandata di non essere presa per i fondelli. Mammucari scherza: «Purtroppo non rientro nei suoi gusti. Ma fammece rientrà». Mentre sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle dice che lo ha «arricchito in tutti i sensi», ma quando gli si chiede di commentare la giuria (facendo un preciso riferimento a Selvaggia Lucarelli), Teo risponde: «Della giuria non posso parlare, bisogna avere rispetto», eclissando totalmente sulle polemiche che stanno investendo la giornalista in questi giorni, dopo la morte di Giovanna Pedretti.