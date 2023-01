Stash, la compagna Giulia Belmonte rivela: «Ho messo l'aceto sul seno per smettere di allattare». E scoppia la polemica

Giulia Belmonte confida su Instagram un trucchetto usato per smettere di allattare la sua primogenita, ma fa scoppiare una polemica. La compagna di Stash, mamma delle loro due bambine, Greta e Imagine, si è dedicata a dare dei consigli alle sue followers sulla gestione delle bambine. Senza pretese ha raccontato la sua esperienza e il suo punto di vista, ma sono scoppiate numerose polemiche.

Il trucco per smettere di allattare

Quando un’utente anonima ha chiesto all’influencer com’è riuscita a “staccare” Grace dal seno, la compagna di Stash ha dato una risposta inaspettata: «Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine. Lei associava il seno all’addormentamento così ho iniziato a farla addormentare con il papà o nonna o zia. Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno automaticamente. È stato difficile per entrambe. Io non volevo smettere e lei non voleva staccarsi ma con il tempo ci siamo riuscite».

Le polemiche

C'è chi ha definito il metodo poco adatto, chi addirittura traumatico, ma sono state diverse le persone che le hanno dato contro, discutendo il fatto che tra l'altro l'aceto non sia un alimento raccomandato per bambini così piccoli. La piccola Imagine, infatti, è nata a circa un anno e mezzo di distanza dalla primogenita della coppia, Grace, che ancora prendeva il latte dalla mamma così da spingere Giulia a ingegnarsi come meglio poteva per potersi concentrare sulla nuova gravidanza.