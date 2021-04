Il bagno pulito e decoroso con aceto, oli essenziali e un cucchiaio di bicarbonato di sodio

ANCONA - In una casa, se c’è un ambiente che deve essere sempre accuratamente pulito, è il bagno. Non si tratta di una banale questione di decoro ma si salute. È un luogo dove proliferano germi e batteri e deve essere igienizzato spesso. Il che richiede del tempo che, non sempre, abbiamo a disposizione. Pertanto, prima d’interrogarsi come meglio pulire la stanza forse vale la pena di interrogarsi sull’organizzazione stessa della stanza. Ossia, abbiamo scelto un tappeto facile da gestire? Abbiamo utilizzato bene lo spazio a disposizione all’interno degli armadi? Qualche cestino per radunare i prodotti aiuterebbe a velocizzare la messa in ordine? Un dilemma che spetta ad ognuno risolvere a modo e gusto suo. Come organizzarsi senza troppo sacrificare l’accoglienza del bagno considerando il tempo che ci si passa dentro. Mentre per le pulizie conviene codificare una piccola routine. Certo aiuta a risparmiare pochi minuti ma, alla fine del mese, diventano un piccolo monte ore. Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che, di solito, per pulire il bagno si usano detersivi potenti che hanno un odore forte. Dunque, primo passo è aprire la finestra. Poi, secondo step, occuparsi del water. Perché la pulizia del “gabinetto” vuole i suoi tempi.

Per disinfettarlo usare la candeggina o un prodotto specifico. Una regola fondamentale è ricordarsi di mettere dentro il water lo spazzolone, così anche lui si disinfetta. Per chi preferisce un metodo più sostenibile per l’ambiente preparare una soluzione con 75 cl di acqua, 25 cl di aceto e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Se ci sono sanitari “vintage” attenzione ai prodotti troppo aggressivi. Mentre il gabinetto è “sotto trattamento”, un’altra tappa importante è spolverare la stanza. Passare l’aspirapolvere o la scopa sul pavimento e spolverare con un panno usa e getta le colonne di tutti i sanitari. Farlo tutti i giorni consentirà di velocizzare le pulizie vere e proprie e di sbarazzarsi di peli, peletti e capelli che una volta a contatto con l’acqua richiedono più tempo per essere eliminati.

A questo punto, si spruzza il detergente su tutti i sanitari. E lo si lascia agire qualche minuto. Vale la pena non usare la stessa spugna ma panni diversi, magari in microfibra. Con la fretta, o fiduciosi dei prodotti che usiamo, spesso ci dimentichiamo che il panno stesso è portatore di germi: per risolvere il problema basta usarne uno per ogni sanitario.Infine, mai dimenticarsi del tappetino della doccia, scrigno di muffe. Usare il sapone di Marsiglia o un impasto fatto con aceto e bicarbonato e anche qualche goccia di olio essenziale di tea tree. Per fare una pulizia al top, va asciugato all’aria.

