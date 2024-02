Sophie Codegoni inviata a Sanremo sente la mancanza della sua Celine: «Sono volata a casa a Milano per un bacetto»

Sophie Codegoni è molto impegnata perché, come dichiara in varie storie Instagram, sta lavorando a diversi progetti. Inoltre, l'influencer è anche mamma di Celine che compare molto spesso nei suoi canali social. L'ex volto di Uomini e Donne è innamoratissima della sua bambina ma, in questi giorni, le due sono lontane: Sophie, infatti, si trova a Sanremo per seguire e commentare il Festival insieme ai colleghi di Casa Chi, mentre, la piccola è rimasta a Milano. Tuttavia, quando la mancanza si fa sentire più del dovuto non si può fare nulla. Ecco perché la giovane mamma ha deciso di fare una capatina a casa dalla piccola Celine.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, in questi giorni frenetici, sta postando sul proprio profilo Instagram, moltissime storie e post per mostrare ai suoi fan i suoi make-up, i suoi outfit e anche le sue interviste ai suoi ospiti a Casa Chi. L'influencer, però, ha fatto sapere di essere tornata a casa, anche se per poco, perché le mancava la sua Celine. Infatti, ha pubblicato un video in cui si trova in compagnia della bambina che sta giocando dentro al suo box. Sophie, riprendendola con il suo smartphone, ha scritto: «Scappata a casa al volo perché volevo un bacetto» e ha aggiunto l'emoticon commossa e un cuore rosso. Come ogni mamma, anche per lei, la sua Celine è la gioia più grande.

Sophie Codegoni sui social

Sophie Codegoni, dopo il brutto periodo passato dovuto alla separazione da Alessandro Basciano, sembra essere tornata a sorridere.

I suoi fan lo hanno notato e nei commenti sotto ai post, le scrivono sempre che sono felici di vederla così radiosa e serena insieme a Celine.