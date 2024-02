Sophie Codegoni a cena fuori senza la sua Celine: «Stasera ho mangiato anche il tavolo»

Sophie Codegoni è una mamma molto presente e amorevole con la sua bambina Celine che, molto spesso, compare anche nelle sue storie Instagram. L'influencer, tuttavia, a volte, si concede qualche uscita senza la piccola che, nel frattempo, rimane con nonna Valeria Pasciuti o con papà Alessandro Basciano. La giovane mamma, in più di qualche intervista e storia su Instagram ha, infatti, sempre dichiarato come per lei sia fondamentale aver mantenuto la propria identità e non essersi snaturata solo perché madre. Nelle sue ultime storie Instagram, Sophie ha mostrato ai fan un prelibato percorso culinario a base di piatti buonissimi e colorati e, poi, ha risposto in modo ironico al commento di una follower sul suo vestito.

Vestito monospalla nero di pelle, capelli biondi sciolti e rossetto rosso. Si è presentata così, Sophie Codegoni che, nelle sue ultime storie Instagram ha mostrato ai fan di essere in uno dei suoi ristoranti preferiti di Milano. L'influencer ha elencato tutti i piatti di nouvelle cuisine che ha mangiato: «Pasta di riso all'astice, zenzero e soia... non potete capire che buona! Voto 11 più». E ha aggiunto: «Poi, è tutto così bello da vedere!».

Infine, Sophie ha detto: «Ah i xiao long bao sono atomici... Sì, stasera ho mangiato anche il tavolo», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalla risate. Sophie non ha svelato con chi fosse a cena ma, al momento, il suo cuore sembra essere solo per la piccola Celine.

Sophie Codegoni ha, poi, mostrato il suo vestito alle fan facendosi immortalare in diverse pose: l'abito di pelle mostrava qualche striatura a livello del seno.

Qualcuno ha scritto all'influencer: «Ma la pelle del vestito è tutta rovinata». Lei ha risposto ridendo: «No, è fatto proprio così l'abito!».