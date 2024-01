Sergio Silvestre fa coming out a sorpresa: chi è il fidanzato Roberto De Carolis

Sergio Sylvestre è stato uno dei protagonisti della quindicesima edizione di Amici, ovvero quella che si svolse nel 2016 e che lo vide trionfare sugli altri concorrenti. Il cantante, poi, partecipò anche al Festival di Sanremo nel 2017 e fece altre importanti apparizioni su palchi noti. Se di Sergio artista si conosce molto, di Sergio persona non si sa quasi nulla, se non che è originario di Los Angeles. Proprio per questo, il suo coming out è stata una sorpresa anche per i suoi fan.

Sergio Sylvestre e il fidanzato

Sergio Sylvestre, anche quando era ad Amici, ha sempre dato prova della sua grande discrezione e, infatti, i suoi fan non si sono mai stupiti molto se, una volta, terminato il programma non hanno mai saputo nulla della sua vita privata. In realtà, si vociferava che si stesse frequentando con una ragazza ma, poi, non si è più saputo niente. Negli ultimi giorni, tuttavia, Sergio è apparso nelle storie e nei post Instagram di Roberto De Carolis. I due sembrano essere felici insieme: ridono, sorridono e si dedicano cuori e storie. I follower del cantante non si aspettavano il suo coming out ma sono molto felici per lui e Roberto (del quale non si sa praticamente nulla) e per questo hanno lasciato commenti molto positivi.

Il fidanzato di Sergio Sylvestre

Una delle poche caratteristiche che si possono carpire dal profilo di Roberto De Carolis è che non è un personaggio dello spettacolo, ama i cani e lo sport e lo si capisce anche dal suo fisico super tonico. Lui e Sergio, recentemente, si sono concessi qualche giorno di vacanza ad Amsterdam.