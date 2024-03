Il primo calciatore gay a fare coming out si sposa: Josh Cavallo e la proposta in campo

Il primo calciatore gay a fare coming out ora si sposa. Josh Cavallo, dopo aver reso nota la sua omosessualità nel 2021, ha deciso di portare le cose allo step successivo facendo la proposta di matrimonio al compagno. A dare la notizia ci ha pensato lo stesso terzino sinistro dell'Adelaide United, che milita nella massima serie australiana, tramite il suo profilo Instagram ufficiale. Una foto in ginocchio, un anello in mano e un messaggio per ringraziare il club che lo ha sempre sostenuto.

Il messaggio

«Il vostro immenso supporto ha significato molto per me». Così esordisce Josh nel messaggio dove ringrazia l'Adelaide United: « Avete provveduto a creare uno spazio sicuro nel calcio, uno che neanche nei miei sogni pensavo fosse possibile e mi ha incoraggiato a vivere ogni giorno della mia vita in modo autentico. Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è cominciato». Cavallo è stato il primo a rendere nota la sua sessualità, ma non è stato l'unico. Dopo il suo gesto molti altri hanno preso coraggio e hanno deciso di uscire allo scoperto come Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari che ha fatto coming out nel 2023.