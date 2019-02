Bonetti del GF «picchiata a colpi di casco da tre donne». Paura per la ​ex di Corona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura per, ex fidanzata die concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: la giovane influencer (176mila followers su Instagram), di cui si era già parlato qualche settimana fa, sarebbe stata aggredita a Milano fuori dal cinema Odeon, in zona Duomo.La Bonetti, racconta Corona Magazine, avrebbe preso botte a colpi di casco da tre donne, sotto gli occhi della sua amica Aida Yespica: «Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza, mentre Aida ha provato a chiedere aiuto ai passanti e ha chiamato le forze dell’ordine», si legge su Corona Magazine, secondo cui le tre donne, non contente delle botte, l’avrebbero anche presa per i capelli strappandole diverse ciocche.Il giornale onlinedell'ex gieffina, in cui si notano i capelli strappati. Le tre donne si sono poi date alla fuga: la polizia è arrivata troppo tardi per poterle beccare. «Patrizia è ricoverata in ospedale - si legge ancora sul magazine - e non ha voluto raccontare nulla ai media riguardo questo evento traumatico». L'ultima Instagram story della Bonetti, di ieri prima della mezzanotte, raffigura un braccio tatuato e un cuore spezzato.