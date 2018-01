Fiori d'arancio per Paris Hilton, sposerà il fidanzato Chris

Fiori d'arancio per Paris Hilton. L'ereditiera sposerà l'attore e modello Chris Zylka, con cui si è ufficialmente fidanzata nel weekend a Aspen, in Colorado. La 36enne ha annunciato le nozze con un tweet: «Sono così emozionata, sono ufficialmente fidanzata con l'amore della mia vita e il mio migliore amico. Non mi sono mai sentita così felice, al sicuro e amata. Lui è perfetto per me in ogni senso e ha dimostrato che le storie a lieto fine esistono davvero», ha cinguettato.

