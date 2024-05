Patty Pravo, occhi dolci e sguardi d'intesa a cena con l'assistente (44 anni più giovane). Le indiscrezioni e la fuga in taxi insieme

L'amore non conosce età. Quando il cuore batte, batte. E quello di Patty Pravo a 76 anni batte ancora. Batte forte per un ragazzo di 44 anni più giovane. Un ragazzo che non la lascia mai sola un attimo da ormai undici lunghi anni.

Lui si chiama Simone Folco, curatore d’immagine e assistente personale della cantante. «Da mesi - racconta il settimanale Gente - si rincorrono voci di una relazione tra i due». Sarà vero? «Se i loro occhi potessero parlare - scrive ancora il settimanale diretto da Umberto Brindani - racconterebbero di un legame autentico, puro, sincero». Insomma la complicità tra i due c'è, esiste da tempo ed è forte. E va, giusto sottolinearlo, oltre la differenza di età che è evidente.

Una cena all'aperto, in una piacevole serata di primavera.

Una di quelle dove uno è seduto di fronte all'altro.

Patty definisce Simone pubblicamente come il suo braccio destro. Una presenza che nel tempo è diventata indispensabile per l'ex ragazza del Piper. «Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa», aveva raccontato Patty Pravo parlando del loro rapporto.

Ma «il nostro - spiega Simone a Gente - è un rapporto di lavoro e d’amicizia ci conosciamo da tanti anni. L’amore ha mille sfaccettature, anche tra due amici c’è affetto sincero e un legame profondo».

Una donna che sa amare con passione. Tanta. Ma che nella vita è sempre andata avanti. Il settimanale Gente fa l'elenco di tutti i suoi amori che alla fine le hanno detto di sì. Un sì non per tutta la vita però. Il primo matrimonio fu con Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three, poi con l’arredatore romano Franco Baldieri. Durò il giusto per lei prima di mollarlo per Riccardo Fogli, che sposò in Scozia con rito celtico. Infine il matrimonio col chitarrista inglese Paul Jeffery e poi col bassista statunitense Paul Martinez.

Che sia la volta di Simone? Mai dire mai. Intanto la fuga a casa è insieme, in taxi.