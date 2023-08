Paola Turci e Francesca Pascale, la lite furibonda a Tokyo: il retroscena

Paola Turci e Francesca Pascale sono sempre state molto riservate riguardo la loro relazione e la loro storia d'amore. Tanto che, il matrimonio (che si è celebrato lo scorso anno a luglio) avrebbe dovuto essere celebrato in segreto e solamente alla presenza di pochi intimi, ovvero, le rispettive famiglie delle spose e gli amici. Proprio per questo, quando una notizia riguarda la coppia fa scalpore, come è successo nelle ultime ore in cui Paola e Francesca avrebbero discusso in modo molto animato.

La lite tra Paola Turci e Francesca Pascale

In questo momento, Paola Turci e Francesca Pascale si trovano a Tokyo, in Giappone per alcuni impegni lavorativi dell'artista. Ad accompagnare la cantante dall'altra parte del mondo, c'era la moglie, sua inseparabile compagna. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, le due avrebbero avuto una lite abbastanza accesa per motivi di gelosia (da parte di entrambe) di cui, però, le dinamiche non sono specificate. Comunque sia, i fan della coppia possono stare tranquilli perché in atto non ci sarebbe alcuna crisi, solamente un momento di tensione passeggera che, in fin dei conti, ogni coppia può ritrovarsi a vivere.

La storia d'amore tra Paola e Francesca

Perciò, nessun guaio in paradiso.

Paola Turci e Francesca Pascale fanno coppia fissa ormai da tre anni. La prima volta che sono state paparazzate insieme, infatti, era il 2020 e l'attivista si era da poco lasciata con Silvio Berlusconi. Comunque sia, Paola e Francesca hanno sempre mantenuto grande privacy nel loro rapporto.